www.controradio.it Viaggio della memoria e cammino della Pace. Intervista all'assessora Albanese Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:22 Share Share Link Embed

Bilancio del Viaggio della Memoria, promosso nell’ambito del progetto ‘La memoria ha un futuro di pace’, che fa parte del programma Le chiavi della città: coinvolti 610 studenti delle scuole fiorentine, per un totale di 28 classi. L’iniziativa, promossa dalla sezione fiorentina di Aned, in collaborazione con l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea. Racconto degli eventi che coinvolgono in questi giorni alunne e alunni delle scuole fiorentine, insieme a rappresentanti delle istituzioni e alla cittadinanza, nell’ambito delle iniziative della tappa fiorentina del ‘Giro d’Italia per la Pace’, promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell’altro. Camminata per la pace sabato 16 maggio alle ore 10.30.

Benedetta Albanese, assessora all’educazione, formazione professionale, cultura della memoria e legalità