www.controradio.it Morte bimbo di 5 anni al Meyer di Firenze, indaga la Procura: acquisiti referti e cartelle cliniche Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Indaga anche la Procura di Firenze sulla morte del bambino di cinque anni deceduto al Meyer nella notte tra l’8 e il 9 maggio durante un ricovero per accertamenti. Acquisite cartelle cliniche, referti e protocolli sanitari, mentre nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia. Gli inquirenti vogliono chiarire se il decesso sia legato al quadro clinico del piccolo oppure a eventuali complicazioni insorte dopo gli esami diagnostici eseguiti in ospedale.