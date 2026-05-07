www.controradio.it Via libera dall'Enac per la tramvia di Sesto fiorentino Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Via libera all’estensione della linea tramviaria che dall’aeroporto di Peretola arriverà a Sesto Fiorentino. Arriva dall’Enac l’ultimo parere di una lunga serie, necessario per far partire i lavori per la linea 2.2.

Era l’ultimo di una lunga serie di pareri ed adesso è arrivato. Dall’Enac, ovvero l’Ente nazionale per l’aviazione civile. E già, perché per la linea 2.2. c’è di mezzo anche l’aeroporto. L’estensione della linea della tramvia “Vespucci” riguarderà proprio il tratto che va dall’aeroporto fiorentino di Peretola, già collegato alla città fino alla stazione di Santa Maria Novella, fino a Sesto Fiorentino, passando per il Polo scientifico. L’approvazione del progetto è dunque ora definitiva e possono partire le procedure per la gara d’appalto integrata e la partenza dei lavori entro quest’anno. Per il primo tratto, dall’aeroporto al Polo scientifico, sono al momento a disposizione 234 milioni di euro, tra risorse proprie della Regione e fondi europei, con l’impegno di terminare i lavori entro il 2029. Mentre per il secondo lotto, sempre per quanto riguarda i fondi, è in via di rimodulazione. Si tratterà di un percorso di sette chilometri, con undici fermate, tre parcheggi scambiatori per le auto e un deposito per il rimessaggio dei tram. Il percorso. Dall’aeroporto il tram correrà lungo il viale XI agosto accanto alla Scuola Marescialli per poi svoltare a sinistra, passare dalla stazione ferroviaria di Castello, raggiungere il Polo scientifico dell’Università degli studi di Firenze ed infine arrivare nel centro abitato di Sesto Fiorentino in piazza Spartaco Lavagnini. Una linea utile non solo ai fiorentini ed ai sestesi, ma a tutti pendolari dalla tratta Lucca Montecatini Pistoia Prato, che potranno scendere a Castello per raggiungere il resto della città in tramvia, a partire dal Palazzo di Giustizia e l’Università a Novoli. Sono infine in arrivo nuovi fondi sia per il prolungamento della linea da Careggi all’ospedale Meyer, sia per il progetto di tramvia tra Campi e Prato.