Tramvia: via alla gara per progetto Prato-Campi

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La Regione Toscana ha presentato oggi a Firenze la procedura di evidenza pubblica necessaria per l’affidamento della progettazione del lotto Prato-Campi Bisenzio della tramvia di Firenze
La Regione mette a disposizione 9,5 milioni di euro sulla progettazione, a fronte di un investimento totale di 489 milioni. “Un giorno importante – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – che segna l’avvio della procedura di gara per arrivare al progetto definitivo della tratta”.
Filippo Boni, assessore mobilità Regione Toscana