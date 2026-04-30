www.controradio.it De Linea Art Festival 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:23 Share Share Link Embed

Sabato 2 e domenica 3 maggio la Certosa di Pontignano ospita una nuova edizione del De Linea Art Festival, l’appuntamento dedicato all’illustrazione contemporanea, alla grafica d’autore e alle arti visive, ideato da Matteo Marsan de Lo Stanzone delle Apparizioni, con la direzione artistica di Riccardo Guasco, promosso dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Certosa di Pontignano, il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Due giorni di residenze artistiche, mostre, spettacoli, workshop e performance che trasformano la Certosa in un laboratorio creativo aperto al pubblico.

Giovanni Barbasso ha intervistato Matteo Marsan e Riccardo Guasco all’interno di Stato Brado.

Info: https://delineafestival.it/