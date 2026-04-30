www.controradio.it Ponte Al Pino, Giorgio: "lavori molto impattanti, faremo di tutto per alleviare problemi e informare" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:58 Share Share Link Embed

“Saranno lavori molto impattanti. Dovremo lavorare affinché i cittadini utilizzino le alternative, quindi il cavalcavia delle Cure e dell’Affrico” ha dichiarato l’assessore alla mobilità e viabilità di Firenze, Andrea Giorgio.

Giorgio ha aggiunto che “dovremo lavorare per sistemare i semafori affinché il traffico sia il più scorrevole possibile e tanto sull’informazione ai fiorentini. Noi abbiamo predisposto un piano su questo, ci saranno la pattuglie della Municipale, un gran lavoro della smart city control room per accompagnamento di queste novità. E faremo anche tutto il possibile per preservare il trasporto pubblico locale”.