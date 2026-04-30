Traffico, Firenze: dal 25 maggio al 14 settembre chiude Ponte al Pino
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Cattive notizie per gli automobilisti fiorentini, già provato dai cantieri della tramvia: ’Ponte al Pino’ chiuderà al transito dal 25 maggio al 14 settembre per la demolizione e la ricostruzione del manufatto di fine ottocento che versa in stato precario. Tra il 5-e il 0 luglio e poi tra il 26 e il 30 luglio sarà chiuso anche il transito pedonale sulla nuova passerella allestita nei mesi scorsi, che sa rà a sua volta rimossa a fine ottobre 2026.