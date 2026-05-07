www.controradio.it Intitolata a David Sassoli sala di Palazzo Vecchio: uomo di dialogo, per un'Europa unita nella pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

Una nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio a Firenze, dedicata al lavoro delle commissioni consiliari è stata intitolata a David Maria Sassoli, presidente del Parlamento europeo. La cerimonia di intestazione si è svolta quest’oggi a Palazzo Vecchio alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, della sindaca di Firenze Sara Funaro, insieme al presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, e con la moglie e la figlia di Sassoli. “E’un onore oggi ed una grande emozione essere qui oggi-ha detto la sindaca Funaro AUDIO-. Ringrazio tutti i presenti e l’ospite d’onore Roberto Metsola per essere presente in una giornata così importante. Il gesto di stamattina, per cui voglio ringraziare tutto il Consiglio comunale, l’intitolazione di una stanza a David Sassoli, è un gesto importante che avviene in un giorno importante, il cinquantesimo anno dell’Istituto europeo.

“David aveva un legame profondo con Firenze e credeva profondamente in un’Europa della solidarieta’, che non lascia indietro nessuno”. Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Metsola ha ricordato che “al suo ultimo consiglio parlo’ dell’Europa dell’alleanza, che sia faro e questa visione non e’ un’eredita’ del passato ma una responsabilita’ del nostro presente. In un mondo segnato da crisi e guerre, David ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare perche’ siamo uniti, lo siamo per la pace. Ripeteva spesso che non ci vuole coraggio per costruire muri ma per abbatterli. Quando ha guidato il parlamento europeo lo ha fatto con dignita’, equilibrio e determinazione. Ha dimostrato che, anche nei momenti piu’ difficili, le istituzioni possono restare vive e vicine ai cittadini. Sono orgogliosa di aver lavorato con lui e di averlo chiamato amico”.