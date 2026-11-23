A tre anni dalla scomparsa di Sergio Staino, la Biblioteca delle Oblate ospiterà un intenso appuntamento dedicato al celebre vignettista e al suo alter ego a fumetti, Bobo, nell’ambito della rassegna “IDENTITIES. Leggere il contemporaneo” organizzata dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva ETS. L’incontro, che unisce riflessione politica e musica, ruota attorno alla presentazione del volume “Tutta colpa di Bobo. Sergio Staino e la sinistra italiana (Mimesis)”, scritto da Aurora Nina Allegra. A ripercorrere la vicenda umana e artistica di Staino interverranno Ilaria e Michele Staino – impegnati nella valorizzazione dell’immenso archivio di oltre ventimila opere e nella promozione del progetto Satira e sogni – insieme a Gianni Cuperlo, il quale condiviverà il racconto di una sinistra vissuta e attraversata dalla FGCI al Partito Democratico.
Tutta colpa di Bobo. Intervista a Cuperlo
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