www.controradio.it Generazioni Unifi al Teatro di Rifredi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:24 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="223NBKqeAU"><a href="https://www.controradio.it/podcast/generazioni-unifi-al-teatro-di-rifredi/">Generazioni Unifi al Teatro di Rifredi</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/generazioni-unifi-al-teatro-di-rifredi/embed/#?secret=223NBKqeAU" width="500" height="350" title="“Generazioni Unifi al Teatro di Rifredi” — www.controradio.it" data-secret="223NBKqeAU" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Generazioni Unifi è l’evento annuale della comunità AlumnUnifi: una miscela di incontri, testimonianze, musica e spettacolo, per raccontare le storie di chi ha studiato nell’Ateneo fiorentino. Una serata evento con la partecipazione straordinaria dell’attrice Chiara Francini. Al suo fianco, a testimoniare la molteplicità delle scelte e dei percorsi di vita e professionali partiti dall’Università di Firenze, saliranno sul palco la cantautrice Letizia Fuochi, il giornalista Iacopo Gori, l’Architetto Flavio Manzoni, Chief Design Officer Ferrari, Eleonora Masi dottoranda di Ingegneria e vincitrice del Premio “Marisa Bellisario. Donne che fanno la differenza”, Duccio Mattii Analytical Development presso GSK, Francesca Tarantini, responsabile medico di Medici Senza Frontiere, Lorenzo Tombelli Vice Presidente Associazione Nazionale Ex Deportati, insieme ad altre/i Alumnae e Alumni ospiti della serata.