Dal 23 al 27 novembre Prato ospita 20 operatori latinoamericani, selezionati tra oltre 200 candidature, per un workshop internazionale promosso da IILA e dall’azienda pratese Lyria. Al centro dell’iniziativa la sperimentazione di coloranti naturali ricavati dagli scarti di caffè e cacao da utilizzare nella produzione tessile. Una settimana di laboratori, visite aziendali e formazione per mettere in relazione il know-how del distretto pratese con le tradizioni e le materie prime dell’America Latina, nel segno dell’economia circolare.
In diretta Giorgio Bernardini con i suoi ospiti: Cristina Catani e Simone Spezzano, rispettivamente membro del board di Lyria e Capo di gabinetto IIla.
Speciale America Latina e distretto tessile pratese alla prova della sostenibilità
Dal 23 al 27 novembre Prato ospita 20 operatori latinoamericani, selezionati tra oltre 200 candidature, per un workshop internazionale promosso da IILA e dall’azienda pratese Lyria. Al centro dell’iniziativa la sperimentazione di coloranti naturali ricavati dagli scarti di caffè e cacao da utilizzare nella produzione tessile. Una settimana di laboratori, visite aziendali e formazione per mettere in relazione il know-how del distretto pratese con le tradizioni e le materie prime dell’America Latina, nel segno dell’economia circolare.