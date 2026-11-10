Ospite nei nostri studi questa mattina – anche in video con la Controradio Tv sui nostri social – il prof. Francesco Ferrini. Ferrini è il volto italiano dell’arboricoltura urbana. Docente Unifi e già Preside della Scuola di Agraria, ha ricevuto il massimo riconoscimento mondiale nel suo campo, l’Award of Merit dell’International
Tramvia: la Variante Verde di Rovezzano illustrata dal prof. Ferrini
Ospite nei nostri studi questa mattina – anche in video con la Controradio Tv sui nostri social – il prof. Francesco Ferrini. Ferrini è il volto italiano dell’arboricoltura urbana. Docente Unifi e già Preside della Scuola di Agraria, ha ricevuto il massimo riconoscimento mondiale nel suo campo, l’Award of Merit dell’International