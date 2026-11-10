www.controradio.it Tramvia: la Variante Verde di Rovezzano illustrata dal prof. Ferrini Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:18:42 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="NGByqUKlyy"><a href="https://www.controradio.it/podcast/tramvia-la-variante-verde-di-rovezzano-illustrata-dal-prof-ferrini/">Tramvia: la Variante Verde di Rovezzano illustrata dal prof. Ferrini</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/tramvia-la-variante-verde-di-rovezzano-illustrata-dal-prof-ferrini/embed/#?secret=NGByqUKlyy" width="500" height="350" title="“Tramvia: la Variante Verde di Rovezzano illustrata dal prof. Ferrini” — www.controradio.it" data-secret="NGByqUKlyy" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Ospite nei nostri studi questa mattina – anche in video con la Controradio Tv sui nostri social – il prof. Francesco Ferrini. Ferrini è il volto italiano dell’arboricoltura urbana. Docente Unifi e già Preside della Scuola di Agraria, ha ricevuto il massimo riconoscimento mondiale nel suo campo, l’Award of Merit dell’International Society of Arboriculture. Il Prof. Ferrini collabora con il Comune di Firenze per la cosiddetta “variante verde” al progetto della tramvia “Libertà – Rovezzano”. Dunque dalla questione del taglio e della ripiantumazione degli alberi a Firenze lungo i cantieri per le linee tramviarie, alla crisi climatica che la scorsa estate ha stretto la città in una morsa inedita, fino al suo ultimo libro “Arboricoltura urbana”, il nuovo volume edito da Edagricole sulla progettazione e gestione del verde urbano – il professor Ferrini a tutto campo sulle nostre frequenze.