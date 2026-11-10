Lo schermo dell’arte 2026 

Firenze, dall’11 al 15 novembre, tra il Cinema La Compagnia, La Strozzina, il Museo di Geologia e Paleontologia, la EUI, IED e NYU Florence, la 19ª edizione di un Festival capace di mettere insieme cinema, arte contemporanea e i grandi temi del nostro tempo. Mostre, video installazioni, progetti per giovani artisti e talk, oltre ad una grande attenzione per i giovani che si realizza attraverso laboratori con le scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra gli ospiti Philippe Alain Michaud, Saodat Ismailova e Carlos Casas.