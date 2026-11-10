www.controradio.it Unifi: uno sportello dedicato all'educazione alimentare Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:15 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qTxAHO2s1R"><a href="https://www.controradio.it/podcast/unifi-uno-sportello-dedicato-alleducazione-alimentare/">Unifi: uno sportello dedicato all’educazione alimentare</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/unifi-uno-sportello-dedicato-alleducazione-alimentare/embed/#?secret=qTxAHO2s1R" width="500" height="350" title="“Unifi: uno sportello dedicato all’educazione alimentare” — www.controradio.it" data-secret="qTxAHO2s1R" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

L’Università di Firenze ha attivato un nuovo servizio dedicato al benessere della comunità universitaria. L’inaugurazione del nuovo Sportello perl’Educazione Alimentare si è tenuta al Campus di Novoli, presso l’ambulatorio Giulia Santoni nell’atrio della Biblioteca di Scienze Sociali. Lo Sportello, spiega l’ateneo, offre gratuitamente “un accompagnamento personalizzato per compiere scelte alimentari consapevoli, compatibili con le proprie esigenze e i ritmi di vita. È rivolto a chi non presenta patologie e propone un percorso educativo, senza prescrivere diete rigide o trattamenti medici”. Le attività inizieranno il 10 novembre e sarà possibile prenotare online una consulenza a partire dal 6 novembre.

Intervista ai docenti Mirko Tarocchi, gastroenterologo, docente di Gastroenterologia del Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche e Francesco Sofi, nutrizionista docente di Scienza dell’alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica