www.controradio.it Diritti in Comune, 'all'aeroporto militare di Pisa 2 nuovi depositi di bombe e munizioni' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:46 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qKjRgzrVOG"><a href="https://www.controradio.it/podcast/diritti-in-comune-allaeroporto-militare-di-pisa-2-nuovi-depositi-di-bombe-e-munizioni/">Diritti in Comune, ‘all’aeroporto militare di Pisa 2 nuovi depositi di bombe e munizioni’</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/diritti-in-comune-allaeroporto-militare-di-pisa-2-nuovi-depositi-di-bombe-e-munizioni/embed/#?secret=qKjRgzrVOG" width="500" height="350" title="“Diritti in Comune, ‘all’aeroporto militare di Pisa 2 nuovi depositi di bombe e munizioni’” — www.controradio.it" data-secret="qKjRgzrVOG" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Due nuovi depositi per esplosivi e munizionamento all’aeroporto militare di Pisa, dimensionati nel progetto per stoccare indicativamente fino a 20 tonnellate complessive di esplosivo netto equivalente (10 tonnellate per ciascuna riservetta), con la possibilità di costruire in futuro altre quattro strutture analoghe per 60 tonnellate complessive. Lo denuncia la coalizione Diritti in Comune (Una città in Comune e Prc) dopo avere visionato “la documentazione ufficiale del ministero della Difesa”.”Vogliamo sapere – conclude Diritti in comune – se Comune e Regione Toscana siano stati informati di questo programma infrastrutturale, quali interlocuzioni abbiano avuto con le autorità militari e quali valutazioni siano state svolte sulle sue implicazioni territoriali”.

Fausto Pascali (una città in comune)