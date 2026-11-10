www.controradio.it A11: morto sul lavoro, Uiltrasporti chiede incontro urgente con Autostrade Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:25 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="I8S4uIKbRS"><a href="https://www.controradio.it/podcast/a11-morto-sul-lavoro-uiltrasporti-chiede-incontro-urgente-con-autostrade/">A11: morto sul lavoro, Uiltrasporti chiede incontro urgente con Autostrade</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/a11-morto-sul-lavoro-uiltrasporti-chiede-incontro-urgente-con-autostrade/embed/#?secret=I8S4uIKbRS" width="500" height="350" title="“A11: morto sul lavoro, Uiltrasporti chiede incontro urgente con Autostrade” — www.controradio.it" data-secret="I8S4uIKbRS" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Si chiamava Daouda Ndoye, aveva 48 anni ed era un ausiliario della viabilità, dipendente diretto di Autostrade per l’Italia. È morto in seguito a un incidente mortale avvenuto sull’autostrada A11 Firenze-Mare, all’altezza di Prato Est, in direzione mare. L’uomo sarebbe stato investito da un’automobile mentre era impegnato nel proprio servizio. Una morte drammatica che colpisce profondamente tutto il personale autostradale e riporta prepotentemente al centro il tema della sicurezza di chi ogni giorno lavora sulle nostre autostrade. UILTRASPORTI chiede un confronto urgente con Autostrade per l’Italia, affinché siano esaminate le procedure operative, le dotazioni di protezione, l’organizzazione degli interventi e tutte le misure necessarie a ridurre l’esposizione al rischio.

Per la UILTRASPORTI TOSCANA Leonardo Mugnaini