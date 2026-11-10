A11: morto sul lavoro, Uiltrasporti chiede incontro urgente con Autostrade

Si chiamava Daouda Ndoye, aveva 48 anni ed era un ausiliario della viabilità, dipendente diretto di Autostrade per l’Italia. È morto in seguito a un incidente mortale avvenuto sull’autostrada A11 Firenze-Mare, all’altezza di Prato Est, in direzione mare. L’uomo sarebbe stato investito da un’automobile mentre era impegnato nel proprio servizio. Una morte drammatica che colpisce profondamente tutto il personale autostradale e riporta prepotentemente al centro il tema della sicurezza di chi ogni giorno lavora sulle nostre autostrade. UILTRASPORTI chiede un confronto urgente con Autostrade per l’Italia, affinché siano esaminate le procedure operative, le dotazioni di protezione, l’organizzazione degli interventi e tutte le misure necessarie a ridurre l’esposizione al rischio.
Per la UILTRASPORTI TOSCANA Leonardo Mugnaini