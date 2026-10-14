www.controradio.it Tessile, Prato porta a Bruxelles la sfida del riciclo: «A rischio diecimila posti» Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="b7xp4HnDmh"><a href="https://www.controradio.it/podcast/tessile-prato-porta-a-bruxelles-la-sfida-del-riciclo-a-rischio-diecimila-posti/">Tessile, Prato porta a Bruxelles la sfida del riciclo: «A rischio diecimila posti»</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/tessile-prato-porta-a-bruxelles-la-sfida-del-riciclo-a-rischio-diecimila-posti/embed/#?secret=b7xp4HnDmh" width="500" height="350" title="“Tessile, Prato porta a Bruxelles la sfida del riciclo: «A rischio diecimila posti»” — www.controradio.it" data-secret="b7xp4HnDmh" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il distretto tessile pratese porta alle istituzioni europee le sue richieste per evitare che le nuove regole europee penalizzino il riciclo e la manifattura. Per Prato la transizione ecologica deve riconoscere il valore di chi ricicla davvero i materiali.

La città divenuta fortino della produzione dell’abbigliamento vuole anche fortemente restare quella del tessile. E lo grida all’Unione Europea. Prato ha chiesto infatti alle istituzioni continentali di diventare un laboratorio per scrivere le nuove regole sul tessile. È iniziata a Bruxelles la missione unitaria del distretto, guidata dal sindaco Matteo Biffoni, con Comune, imprese, associazioni di categoria e sindacati. La delegazione è stata ricevuta dai funzionari della Commissione europea che si occupano di industria sostenibile, ambiente e gestione dei rifiuti. Al centro del confronto il documento strategico del distretto e una proposta: fare di Prato il primo laboratorio industriale europeo in cui sperimentare gli effetti delle nuove norme su ecodesign, tracciabilità e riciclo. La posta in gioco è alta. Il distretto conta settemila imprese, 43mila addetti e 2,8 miliardi di euro di export. Secondo Confindustria Toscana Nord, se le regole europee non terranno conto dei processi produttivi reali, sono a rischio tra gli ottomila e diecimila posti di lavoro: significherebbe un ulteriore dimezzamento del distretto. Il nodo principale è quando un materiale tessile riciclato smette di essere considerato un rifiuto. Prato chiede che questo avvenga già dopo la selezione, l’igienizzazione e il taglio, senza aspettare la successiva sfilacciatura meccanica. Una distinzione decisiva per chi recupera gli scarti e per la filiera dei cenciaioli. Il distretto chiede inoltre norme che valorizzino la lana riciclata, regole più chiare sulle sostanze chimiche e un ruolo riconosciuto delle piccole e medie imprese nei sistemi di riciclo. Tra le proposte anche incentivi fiscali per i materiali rigenerati e quote di riciclato negli acquisti pubblici. «Non vogliamo essere semplici recettori passivi delle decisioni europee, ma partner attivi», ha detto il sindaco Matteo Biffoni.