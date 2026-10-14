Morti in Rsa: al vaglio la gestione dei protocolli d’emergenza

Anziani morti nelle Rsa fiorentine: le consulenze individuano il batterio responsabile della tossinfezione alimentare. Secondo gli esperti, anche la gestione dei soccorsi interni avrebbe presentato gravi criticità. Sono due, al momento, gli indagati: l’amministratore delegato di Sereni Orizzonti, e la responsabile della Rsa Monsavano.
Le ipotesi di reato formulate dalla Procura comprendono omicidio colposo, lesioni colpose, delitti colposi contro la salute pubblica e commercio di sostanze alimentari nocive.