    Morti in Rsa: al vaglio la gestione dei protocolli d’emergenza

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    Morti in Rsa: al vaglio la gestione dei protocolli d'emergenza
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    Anziani morti nelle Rsa fiorentine: le consulenze individuano il batterio responsabile della tossinfezione alimentare. Secondo gli esperti, anche la gestione dei soccorsi interni avrebbe presentato gravi criticità. Sono due, al momento, gli indagati: l’amministratore delegato di Sereni Orizzonti, e la responsabile della Rsa Monsavano.

    Le ipotesi di reato formulate dalla Procura comprendono omicidio colposo, lesioni colpose, delitti colposi contro la salute pubblica e commercio di sostanze alimentari nocive.