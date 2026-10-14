Coltivare il Cambiamento – Presentazione del volume Terre d’Etruria

Sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00 (ingresso gratuito) alla Biblioteca San Giorgio
Via Sandro Pertini, Pistoia. A cura del Centro di Ascolto e orientamento psicoanalitico d Pistoia.
Attraverso la presentazione del volume Terre dell’Etruria, i relatori ripercorreranno la storia di un’azienda sociale che, nel corso di settantacinque anni, è diventata un punto di riferimento per il mondo rurale toscano.
Programma
- Ore 10:00 – Dott. Tommaso Fiorenza
Educatore professionale e counsellor
Introduzione all’evento e riflessione sul legame sociale.
- Ore 10:15 – Massimo Carlotti
Presidente della cooperativa Terre dell’Etruria
Un viaggio lungo 75 anni.
- Ore 10:40 – Prof. Federico Creatini
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Calabria e autore del volume
Terre dell’Etruria: storia di una cooperativa agricola toscana.
- Ore 11:40 – Dott.ssa Sara De Sanctis
Archeologa, presidente dell’APS Il Drago e responsabile di progetti di valorizzazione del territorio
Tracce di una comunità in trasformazione: economie, paesaggi e idee culturali tra analisi e narrazione.
- Ore 12:20
Dibattito e conclusione dei lavori.