    Coltivare il Cambiamento – Presentazione del volume Terre d’Etruria

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    Coltivare il Cambiamento - Presentazione del volume Terre d’Etruria
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    Sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00 (ingresso gratuito) alla Biblioteca San Giorgio
    Via Sandro Pertini, Pistoia. A cura del Centro di Ascolto e orientamento psicoanalitico d Pistoia.

    Attraverso la presentazione del volume Terre dell’Etruria, i relatori ripercorreranno la storia di un’azienda sociale che, nel corso di settantacinque anni, è diventata un punto di riferimento per il mondo rurale toscano.

    Programma

    • Ore 10:00 – Dott. Tommaso Fiorenza
      Educatore professionale e counsellor
      Introduzione all’evento e riflessione sul legame sociale.
    • Ore 10:15 – Massimo Carlotti
      Presidente della cooperativa Terre dell’Etruria
      Un viaggio lungo 75 anni.
    • Ore 10:40 – Prof. Federico Creatini
      Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Calabria e autore del volume
      Terre dell’Etruria: storia di una cooperativa agricola toscana.
    • Ore 11:40 – Dott.ssa Sara De Sanctis
      Archeologa, presidente dell’APS Il Drago e responsabile di progetti di valorizzazione del territorio
      Tracce di una comunità in trasformazione: economie, paesaggi e idee culturali tra analisi e narrazione.
    • Ore 12:20
      Dibattito e conclusione dei lavori.