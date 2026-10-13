Prato, cadavere trovato in casa: presunto autore va in questura e confessa

L’omicidio sarebbe avvenuto all’interno di un affittacamere in via Marini, lo stesso dove stamani sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato per un incendio, rinvenendo il cadavere.

Si è presentato in questura confessando di aver ucciso un connazionale il cui corpo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Marini a Prato, zona del Macrolotto Zero. Il presunto omicida è un cittadino cinese che viene in queste ore interrogato dagli inquirenti. Ritrovata anche la pistola che sarebbe stata utilizzata per il delitto. Non ancora identificata la vittima.

L’omicidio sarebbe avvenuto all’interno di un affittacamere in via Marini, lo stesso dove stamani sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio, rinvenendo il cadavere.

Da quanto emerso al momento sul movente del delitto, l’orientale avrebbe riferito gli inquirenti che la vittima lo avrebbe filmato mentre assumeva droga. Il presunto omicida avrebbe invitato il connazionale a smetterla di riprenderlo altrimenti gli avrebbe sparato.