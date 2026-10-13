Istat, Pil pro capite Toscana +5,4% rispetto alla media nazionale

Il Pil procapite della Toscana è superiore del 5,4% alla media nazionale, mentre nel 1980 il vantaggio era del 6,4%, evidenziando una crescita dell’economia regionale leggermente inferiore a quella italiana. E’ quanto emerge dal dossier Istat sulle trasformazioni della regione, diffuso oggi.

La struttura produttiva della Toscana conserva una quota di addetti nella manifattura a bassa e medio-bassa tecnologia più elevata rispetto all’Italia: il 19% contro il 14%, soprattutto in moda pelle, tessile, oreficeria e carta.

Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni raggiunge nel 2025 il 70,5%, quasi 15 punti in più rispetto al 1977. Secondo l’Istat l’incremento è interamente riconducibile alla componente femminile, con una contrazione dei divari di genere. I servizi rappresentano oggi il 70% dell’occupazione e l’industria circa il 26%. Nel 2022 il 20% dei Comuni toscani risulta a fragilità alta o massima, contro il 35% nazionale, ma vi risiede meno del 3% della popolazione, rispetto a quasi il 22% in Italia. Firenze si distingue come polo di servizi: nel 2024 il terziario supera l’84% degli occupati, mentre negli altri Comuni l’industria mantiene una quota superiore al 27%.

In Toscana nel 2024 ci sono 242 persone di almeno 65 anni ogni 100 giovani sotto i 15, contro una media nazionale di 208, con un saldo naturale negativo dalla metà degli anni Settanta, in anticipo di circa 15 anni prima della tendenza italiana, mentre i flussi migratori interni e dall’estero contribuiscono oggi a contenere il declino demografico. La popolazione, poco superiore a 1,9 milioni di abitanti al censimento del 1861, ha superato i 3,6 milioni nel 2011, stabilizzandosi attorno a quel valore. Nel 2025 la densità è di 159 abitanti per chilometro quadrato, contro 195 in Italia. La speranza di vita alla nascita è stimata in 84,3 anni, confermando la Toscana tra le regioni più longeve.