Controradio Streaming
Mar 13 Ott 2026
Controradio Streaming
ToscanaEconomiaIstat, Pil pro capite Toscana +5,4% rispetto alla media nazionale
ToscanaEconomia

Istat, Pil pro capite Toscana +5,4% rispetto alla media nazionale

By Domenico Guarino
Toscana
ALLACCI FIBRA OTTICA CAVETTO CAVETTI PRESE PRESA CONTATTI CONTATTO CONNETTORI CONNETTORE DATACENTER DATA CENTER TERMINAZIONI TERMINAZIONE ADATTATORI GENERATE AI IA

 Il Pil procapite della Toscana è superiore del 5,4% alla media nazionale, mentre nel 1980 il vantaggio era del 6,4%, evidenziando una crescita dell’economia regionale leggermente inferiore a quella italiana. E’ quanto emerge dal dossier Istat sulle trasformazioni della regione, diffuso oggi.

La struttura produttiva della Toscana conserva una quota di addetti nella manifattura a bassa e medio-bassa tecnologia più elevata rispetto all’Italia: il 19% contro il 14%, soprattutto in moda pelle, tessile, oreficeria e carta.

Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni raggiunge nel 2025 il 70,5%, quasi 15 punti in più rispetto al 1977. Secondo l’Istat l’incremento è interamente riconducibile alla componente femminile, con una contrazione dei divari di genere. I servizi rappresentano oggi il 70% dell’occupazione e l’industria circa il 26%. Nel 2022 il 20% dei Comuni toscani risulta a fragilità alta o massima, contro il 35% nazionale, ma vi risiede meno del 3% della popolazione, rispetto a quasi il 22% in Italia. Firenze si distingue come polo di servizi: nel 2024 il terziario supera l’84% degli occupati, mentre negli altri Comuni l’industria mantiene una quota superiore al 27%.

In Toscana nel 2024 ci sono 242 persone di almeno 65 anni ogni 100 giovani sotto i 15, contro una media nazionale di 208, con un saldo naturale negativo dalla metà degli anni Settanta, in anticipo di circa 15 anni prima della tendenza italiana, mentre i flussi migratori interni e dall’estero contribuiscono oggi a contenere il declino demografico. La popolazione, poco superiore a 1,9 milioni di abitanti al censimento del 1861, ha superato i 3,6 milioni nel 2011, stabilizzandosi attorno a quel valore. Nel 2025 la densità è di 159 abitanti per chilometro quadrato, contro 195 in Italia. La speranza di vita alla nascita è stimata in 84,3 anni, confermando la Toscana tra le regioni più longeve.

Articolo precedente
Uccise la madre con 50 coltellate, assolto ma va 14 anni in Rems
Articolo successivo
Prato, cadavere trovato in casa: presunto autore va in questura e confessa

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32453Cronaca19716Politica4426Cultura & Spettacolo3885Diritti2747Sanità2601

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI