Stefano Valanzuolo e l’Ensemble Dissonanzen in “Cage, la vita è tutta un qui”

Proseguono gli appuntamenti di Grandi eventi epocali, la rassegna curata da Antonio Caggiano che fino a dicembre invita a riflettere sui grandi momenti che hanno segnato la società, dall’antichità ai giorni nostri.
Sabato 7 novembre, alle ore 19.30, concerto “Cage, la vita è tutta un quiz”. Stefano Valanzuolo e l’Ensemble Dissonanzen rendono omaggio a uno dei più famosi pionieri della musica aleatoria, capace di attraversare registri e linguaggi per parlare a un pubblico non solo di addetti ai lavori. Prendendo spunto dalla storica apparizione televisiva di John Cage al quiz Lascia o raddoppia? (1959), il testo di Stefano Valanzuolo ricostruisce la figura di un compositore visionario e anticonformista, che grazie al mezzo televisivo è riuscito a entrare, con garbo e profonda irriverenza, nelle case degli italiani durante i vivaci anni del boom economico.
L’intervista ad Antonio Caggiano.