www.controradio.it Per il Comitato antitortura europeo il carcere di Sollicciano non è idoneo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="STbLe9IYkb"><a href="https://www.controradio.it/podcast/per-il-comitato-antitortura-europeo-il-carcere-di-sollicciano-non-e-idoneo/">Per il Comitato antitortura europeo il carcere di Sollicciano non è idoneo</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/per-il-comitato-antitortura-europeo-il-carcere-di-sollicciano-non-e-idoneo/embed/#?secret=STbLe9IYkb" width="500" height="350" title="“Per il Comitato antitortura europeo il carcere di Sollicciano non è idoneo” — www.controradio.it" data-secret="STbLe9IYkb" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Per il Comitato antitortura del Consiglio d’Europa il carcere fiorentino di Sollicciano non è “idoneo allo scopo” per le gravi carenze strutturali. Il rapporto – che risale ad una visita di un anno fa – invita a riflettere “sulla sostenibilità del suo mantenimento in funzione”.

La bocciatura è clamorosa, quasi definitiva. Il rapporto del Comitato antitortura del Consiglio d’Europa parla chiaro: “il carcere fiorentino di Sollicciano non è idoneo allo scopo”. C’è scritto proprio così, in un report stilato dopo una visita che risale a più di un anno fa, prima ancora dunque del sequestro di alcune sezioni da parte della magistratura fiorentina a causa delle gravi carenze. Già, le “gravi carenze”. E’ di questo che parla nel rapporto europeo. “Carenze strutturali e mancanza di interventi di ristrutturazione efficaci nel corso degli anni” che richiederebbero – sempre secondo il rapporto – una seria riflessione sulla “sostenibilità del suo mantenimento in funzione”. Secondo dunque il Comitato europeo Sollicciano andrebbe sostanzialmente chiuso. A stretto giro la risposta del Governo italiano che parla di diversi interventi di miglioramento strutturale e di manutenzioni con lavori che finiranno nel 2030. Lavori in realtà mai partiti. Lo ha denunciato anche il Garante dei detenuti Giancarlo Parissi, che ha parlato di stallo totale. E’ attesa una visita della Asl, poi andranno fatti i bandi, insomma se questi lavori partiranno questo accadrà tra anni. Dal carcere di Sollicciano fanno sapere di essere in attesa e che le sezioni sotto sequestro non sono neanche visibili per capire che tipo di lavori necessitano. Governo smentito su tutti i fronti dunque, mentre Sollicciano peggiora ogni giorno.