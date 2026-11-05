“Se domani non torno”: in sala il film ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin

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Trasformare il dolore in un grido civile contro gli stereotipi del patriarcato ed educare le nuove generazioni all’affettività. Ha preso il via questa mattina a Firenze, presso il Cinema Fiamma, il ciclo di proiezioni mattutine del film “Se domani non torno” dedicate interamente alle scuole superiori. Il film, la cui produzione vede anche il sostegno di Coop, è diretto da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia scritto da Gino Cecchettin. L’appuntamento fiorentino apre il calendario di incontri che, dal 5 al 18 novembre, toccherà i capoluoghi delle 9 province toscane, coinvolgendo 19 Centri Antiviolenza e 36 scuole superiori toscane, per un totale di circa 2.700 studenti.
Sentiamo le interviste raccolte da Domenico Guarino stamattina alla proiezione fiorentina, a partire dall’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti