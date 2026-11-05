“Se domani non torno”: in sala il film ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin

Trasformare il dolore in un grido civile contro gli stereotipi del patriarcato ed educare le nuove generazioni all’affettività. Ha preso il via questa mattina a Firenze, presso il Cinema Fiamma, il ciclo di proiezioni mattutine del film “Se domani non torno” dedicate interamente alle scuole superiori. Il film, la cui produzione vede anche il sostegno di Coop, è diretto da Paola Randi e ispirato al libro

Cara Giulia