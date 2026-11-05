Nel Fiorentino talk e focus per ‘Giorni di storia festival’

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Talk, conferenze, spettacoli e letture: è il programma di ‘Giorni di storia festival’, in programma dal 26 novembre al 12 dicembre a Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano. Dalla guerra in Ucraina al nuovo scenario internazionale, dalla crisi degli equilibri geopolitici alla figura di Ernesto Ragionieri, la rassegna proporrà una riflessione sui conflitti del presente e sulle loro radici storiche, ma pure sul rapporto tra memoria e contemporaneità. Tra gli ospiti figurano lo scrittore Antonio Scurati, il giornalista Fabrizio Maronta, gli analisti geopolitici Alessandro Aresu e Daniele Santoro, l’analista e saggista Mirko Mussetti, la cartografa Laura Canali, gli storici Simonetta Soldani, Marco Palla e Fabrizio Trallori.
L’assessora alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Irene Falchini, l’attrice Anna Meacci e Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Viesseux dove si terrà un incontro in anteprima dedicato a Carlo Ginzburg, il 16 novembre.