Nuovo allarme in una Rsa, questa volta a Prato. Sette anziani ricoverati in ospedale con sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare. Malori anche tra il personale della struttura, mentre si indaga sulle possibili cause. Nelle stesse ore è morto un ospite di 94 anni, ma al momento non risultano collegamenti tra il decesso e gli episodi di malessere. Sono in corso gli accertamenti dell’Asl e dei Nas. La Procura ha aperto un’indagine.
Prato, sospetta intossicazione alimentare in una Rsa: 7 anziani ricoverati, indaga la Procura
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