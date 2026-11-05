A Firenze, presso gli spazi di Cango in Via Santa Maria 25, prende il via la storica rassegna “La democrazia del corpo” firmata dalla direzione artistica di Virgilio Sieni.
L’apertura della stagione è affidata a Cristina Kristal Rizzo con il debutto di Sentimental1 (7 e 8 novembre 2026), un assolo intenso che trascina lo spettatore in un abisso viola-nero, un magma fertile da cui emerge una danza lenta e intima concepita come un’apertura poetica e politica dentro un campo d’attenzione onirico, a cui si affianca il laboratorio guidato dalla stessa coreografa.
Sentimental1 – L’intervista a Cristina Kristal Rizzo
A Firenze, presso gli spazi di Cango in Via Santa Maria 25, prende il via la storica rassegna “La democrazia del corpo” firmata dalla direzione artistica di Virgilio Sieni.