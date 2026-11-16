www.controradio.it "Siamo studenti non clienti di un'azienda": occupato polo San Rossore UNIPI Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:53 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="WvpxoquiqS"><a href="https://www.controradio.it/podcast/siamo-studenti-non-clienti-di-unazienda-occupato-polo-san-rossore-unipi/">“Siamo studenti non clienti di un’azienda”: occupato polo San Rossore UNIPI</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/siamo-studenti-non-clienti-di-unazienda-occupato-polo-san-rossore-unipi/embed/#?secret=WvpxoquiqS" width="500" height="350" title="““Siamo studenti non clienti di un’azienda”: occupato polo San Rossore UNIPI” — www.controradio.it" data-secret="WvpxoquiqS" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Alla base dell’occupazione l’ ‘attraversabilità’ dello spazio e e la sua agibilità sia strutturale che sociale.

Gli studenti chiedono spazi in cui riunirsi e lavori urgenti di manutenzione per una struttura inaugurata da pochi anni ma che già presenta non pochi problemi. Entro la prossima settimana dovrà essere presentato un progetto per la manutenzione del tetto e la sistemazione delle infiltrazioni nell’atrio e nelle aule del primo piano, destinandovi immediatamente le risorse necessarie.

Inoltre entro una settimana si chiede inoltre di risolvere il problema della mancanza di acqua nelle ore mattutine.

Per gli spazi comuni si chiedno almeno quattro tavoli con sedie mobili nell’atrio al piano terra, poltrone e tavoli al primo piano, bacheche e piante da interno.