Mps: Pd Toscana, ‘il governo non si tiri fuori dalla partita’

Il Pd Toscana chiede al governo di intervenire sul futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena e di garantire che l’istituto non venga smembrato. A lanciare l’appello è il segretario regionale dem Emiliano Fossi, che sollecita la convocazione di un tavolo nazionale. Tra le priorità indicate, il mantenimento a Siena della sede centrale, della direzione generale, della sede legale e la tutela dei livelli occupazionali. La preoccupazione, sottolinea Fossi, è che dietro la conservazione del marchio Mps si nasconda un progressivo svuotamento delle funzioni strategiche della banca sul territorio.
Emiliano Fossi, segretario regionale Dem