Torna a Firenze, dal 18 al 22 novembre al cinema La Compagnia, la 24ª edizione del Florence Queer Festival: cinque giorni di cinema, cultura e attivismo LGBTQIA+, con oltre 35 opere tra lungometraggi, corti, documentari e animazione.

Un appuntamento all’interno della 50 giorni di Cinema che intreccia cinema, arte e impegno civile, dando voce alle differenze e alle battaglie per i diritti.

Sandra Salvato ha sentito Barbara Caponi, direttrice artistica, Manu Mancuso, responsabile della programmazione e Iacopo di Passio, Presidente Fondazione Sistema Toscana.