“Si nasce in Toscana”, dieci milioni di euro per sostenere la natalità

Si chiama “Si nasce in Toscana” il progetto regionale che punta a contrastare la denatalità, un fenomeno che presenta differenze significative da un territorio all’altro. Secondo l’Osservatorio dell’ARS, nel triennio 2022-2024 il tasso di natalità varia dai 6,32 nati ogni mille abitanti dell’Empolese Valdelsa Valdarno ai 4,50 delle Colline dell’Albegna, a fronte di una media regionale di 5,76. Una fotografia che evidenzia quanto il calo delle nascite interessi la Toscana in modo non uniforme, mentre mentre nel 2025 i nuovi nati sono scesi a circa 20mila dai 33 mila del 2008.