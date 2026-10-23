Piero Pelù premiato per la canzone “S.O.S.” da Amnesty International Italia

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Consegnato a Piero Pelù, nella sede dell’Anpi a Firenze, il 24/o premio Amnesty international Italia insieme all’associazione Voci per la libertà, per il miglior brano sui diritti umani, Sos. Un testo che “ci sprona a parlare del genocidio israeliano nella Striscia di Gaza coi tempi del presente, perché le bambine e i bambini palestinesi, quelli ancora in vita, continuano a mangiare pane e violenza, più la seconda che il prima”, si legge nelle motivazioni di Amnesty.
Pierò Pelù e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia