‘Oltre le mura’, a Firenze 13 appuntamenti di danza, circo e arti visive

Danza, musica, circo contemporaneo, arti visive e performance site-specific per il cartellone di ‘Oltre le mura. Beyond the Walls’, il progetto di Fabbrica Europa per l’Autunno fiorentino che attraverso il linguaggio delle arti e delle pratiche partecipative si pone obiettivo di valorizzare luoghi, memorie e relazioni nelle aree periferiche e industriali della città di Firenze, tra cui le Cascine e il Gasometro del Pignone. Attraverso il lavoro di artisti, musicisti e performer nazionali e stranieri, i 13 appuntamenti in programma fino all’11 novembre trasformano lo spazio urbano in un’occasione concreta di incontro e ricerca collettiva. Al centro di questo percorso ci sono i temi della circolazione culturale, delle migrazioni e della trasmissione dei saperi, come ci spiega Fabrizio Massini, curatore del progetto WAX del coreografo e artista visivo cinese ER GAO, insieme alla direttrice artistica di Fabbrica Europa, Maurizia Settembri.