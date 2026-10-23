www.controradio.it Firenze, ex Ogr: “spazi pubblici di aggregazione e cultura, e tanto verde” Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:51 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="zwe0pVwRz1"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-ex-ogr-spazi-pubblici-di-aggregazione-e-cultura-e-tanto-verde/">Firenze, ex Ogr: “spazi pubblici di aggregazione e cultura, e tanto verde”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-ex-ogr-spazi-pubblici-di-aggregazione-e-cultura-e-tanto-verde/embed/#?secret=zwe0pVwRz1" width="500" height="350" title="“Firenze, ex Ogr: “spazi pubblici di aggregazione e cultura, e tanto verde”” — www.controradio.it" data-secret="zwe0pVwRz1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sono le preferenze espresse dai circa 1200 cittadini e cittadine che hanno partecipato al qeustionario on line “Sogni e Bisogni per le ex Ogr” .

I dati sono stati analizzati con il supporto del prof. Massimiliano Andretta, dell’Università di Pisa. L’indicazione principale per la fase successiva parla chiaro, dice Salviamo Firenze X Viverci che ha organizzato la consultazione on line: “concepire l’ex OGR come un parco pubblico ecologico integrato con spazi civici e culturali, affrontando nella progettazione le condizioni concrete di accessibilità, convivenza fra attività diverse e gestione”.

“Il primo orientamento- aggiunge il comitato- riguarda la difesa e la qualificazione ecologica dell’area: gli alberi-di alto fusto, l’ombra, la biodiversità e l’acqua sono il nucleo più largamente riconosciuto del progetto desiderato”. “Il secondo riguarda i capannoni, visti soprattutto come risorsa per attività culturali, associative, formative e comunitarie. Il questionario invita a pensare i capannoni come una infrastruttura civica e culturale nella quale convivano spazi continuativi per associazioni, produzione culturale, formazione e attività aperte”.

Infine: “il terzo è un NO fortissimo per il consumo di suolo, gli usi orientati alla speculazione e la perdita del carattere pubblico e accessibile degli spazi”.

Il prossimo passo della campagna sarà, dopo la petizione ed il questionario, un sondaggio per scegliere insieme il nome per l’Area.

Si può esprimere la propria preferenza da martedì 3 novembre a domenica 8 novembre.

CHIARA GIUNTI di Salviamo Firenze per Viverci