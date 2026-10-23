www.controradio.it Firenze, dal 28 ottobre al 1° novembre la XVIII edizione del festival del cinema francese Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="UtAh2NfmCi"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-dal-28-ottobre-al-1-novembre-la-xviii-edizione-del-festival-del-cinema-francese/">Firenze, dal 28 ottobre al 1° novembre la XVIII edizione del festival del cinema francese</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-dal-28-ottobre-al-1-novembre-la-xviii-edizione-del-festival-del-cinema-francese/embed/#?secret=UtAh2NfmCi" width="500" height="350" title="“Firenze, dal 28 ottobre al 1° novembre la XVIII edizione del festival del cinema francese” — www.controradio.it" data-secret="UtAh2NfmCi" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

France Odeon diventa maggiorenne: dal 28 ottobre al 1 novembre, al cinema La Compagnia di Firenze, arriva la 18a ed. del festival del cinema francese. Si celebra il grande cinema d’Oltralpe tra anteprime, ospiti internazionali, omaggi e incontri con Vincent Lindon, Nicole Garcia, Léa Drucker, Marine Atlan. Tra i giurati presenti anche Valeria Golino e Marco Bechis. Sette film in concorso per il Premio Foglia d’Oro. Molti gli appuntamenti culturali a latere tra Palazzo Bastogi, Institut francais Firenze e al The Artists’ Palace Florence. Si rafforza, inoltre, la collaborazione con il Comune di Fiesole, che ospiterà l’anteprima in esclusiva di Un bon petit soldat, alla presenza di Vincent Lindon.

Il direttore artistico Francesco Ranieri Martinotti, il presidente di France Odeon Enrico Castaldi e la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti.