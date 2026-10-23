    Brevetti: negli ultimi dieci anni sono 1.053 quelli depositati a Firenze , a Pisa 669

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    Brevetti: negli ultimi dieci anni sono 1.053 quelli depositati a Firenze , a Pisa 669
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    In  totale le due province coprono il 61,3% di tutti i brevetti in Toscana. Se n’è parlato in Camera di commercio nell’ambito del convegno dedicato all’avanguardia delle rinnovabili e delle Cer, a cui ha partecipato l’ex ministro Bonafede. Il 29 un altro incontro per spiegare come chi vuole depositare brevetti e marchi possa accedere a contributi per 32 milioni di euro

    Ne abbiamo parlato con Giuseppe Salvini Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze dal marzo 2020 nonché Direttore dell’azienda speciale Promofirenze.