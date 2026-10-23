www.controradio.it Politica, al Puccini di Firenze arriva Silvia Salis Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="U6WiYiFOaR"><a href="https://www.controradio.it/podcast/politica-al-puccini-di-firenze-arriva-silvia-salis/">Politica, al Puccini di Firenze arriva Silvia Salis</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/politica-al-puccini-di-firenze-arriva-silvia-salis/embed/#?secret=U6WiYiFOaR" width="500" height="350" title="“Politica, al Puccini di Firenze arriva Silvia Salis” — www.controradio.it" data-secret="U6WiYiFOaR" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Sindaca di Genova Silvia Salis sarà domenica sera alle 19:00 al Teatro Puccini di Firenze per presentare il suo ultimo libro “È già domani”. Previste 500 persone. Dalla Funaro a Giani, ci sarà un pezzo importante della politica regionale.

La Sindaca di Genova Silvia Salis fa tappa a Firenze per la presentazione del suo libro È già domani. Si fa conoscere così, con il suo biglietto da visita, ad un pubblico più vasto. Sarà sul palco del Teatro Puccini di Firenze domenica alle 19:00, con il direttore di Repubblica Stefano Cappellini. Previste, 500 persone, per un Puccini che si prevede per quella sera tutto esaurito. Tanti curiosi per capire chi è Silvia Salis e come pensa di muoversi nel periodo che ci separa dalle elezioni politiche. Ma soprattutto ci sarà tanta politica cittadina e regionale. Dalla Sindaca di Firenze Sara Funaro al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Ma anche Dario Nardella e Matteo Biffoni, e ancora rappresentanti delle assemblee regionali e comunali, rappresentanti di categoria, delle università, del mondo economico e sociale. È già domani è un racconto biografico-politico in cui la sindaca ripercorre il passaggio dall’atletica all’impegno pubblico, dalla certezza dei risultati alle ambiguità del potere. Ma soprattutto – a prescindere dal libro – l’appuntamento ha un peso politico per l’attenzione che circonda la Salis come possibile figura di raccordo dell’area moderata e civica del centrosinistra. O come figura chiave nella federazione del Campo largo. O come terzo incomodo capace di sabotare la leadership di Elly Schlein alla guida del suddetto campo. Comunque vada sembra che la figura di Silvia Salis si vada caratterizzando come il punto di riferimento di quell’area riformista e post renziana che nel partito oggi scalpita insoddisfatto e insofferente. Capiremo di più domenica sera al Puccini.