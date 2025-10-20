www.controradio.it Sesto, alla ricerca del candidato per le prossime amministrative Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Dopo le regionali Sesto fiorentino pensa alle prossime amministrative di primavera. E per la scelta del dopo-Falchi si apre una partita condizionata dal successo di Avs che ha ampiamente superato il Pd. E si fanno già i primi nomi.

Lorenzo Falchi, sindaco uscente dopo due mandati di Sesto fiorentino, ha personalmente stravinto alle scorse elezioni e adesso va a fare il Consigliere regionale. Dunque, si vota per amministrative – qui come in altri comuni importanti, da Prato a Pistoia – la prossima primavera. Voto e candidature gioco forza condizionate proprio dal recente risultato elettorale. Qui, a Sesto, Avs ha preso più del 37%, mentre il Pd non è arrivato al 22. Dunque bisogna partire e fare i conti da e con questo risultato. Qui, a Sesto, mentre Lorenzo Falchi ha portato a casa quasi 10 mila preferenze, il Pd non ha eletto neanche un consigliere. Da questi dati si cerca – probabilmente senza passare da primarie – il candidato o la candidata a sindaco di Sesto fiorentino. E si fanno vari nomi. Da Alessandro Martini a lungo in passato assessore con Barducci sindaco e poi direttore della Caritas, o la vice sindaca Claudia Pecchioli o Giulia Barducci della segreteria comunale del Pd e figlia dell’ex sindaco. Ma in vista di un campo largo da replicare ovunque in vista delle politiche del 2027, per molti il nome c’è già ed è quello di Damiano Sforzi. Attuale assessore all’urbanistica, in Giunta con Falchi dal primo mandato, già presidente dell’Associazionismo sestese, uscito dal Pd dopo lo strappo con l’ex sindaca Biagiotti, Sforzi sarebbe gradito anche al Pd, oltre che naturalmente ad Avs che sul nome del prossimo sindaco vorrà pesare per quello che oggi è in città, ovvero il primo partito. Tenendo però contemporaneamente anche un occhio al centro. Qui, a Sesto, Casa Riformista di Renzi e Giani ha sfiorato il 10 per cento.