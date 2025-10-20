www.controradio.it “Scuola, no alle indicazioni del ministro Valditara”: l’iniziativa a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:02 Share Share Link Embed

“Scuola, no alle indicazioni del ministro Valditara”: l’iniziativa a Firenze



Si è svolta a Firenze, con il patrocinio della Città Metropolitana, del Comune di Firenze e del Dipartimento dell’Università di Firenze, una partecipata iniziativa di confronto sulle nuove indicazioni per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione proposte dal Ministro Valditara. L’appuntamento rientrava nella giornata nazionale promossa dal Tavolo per la Scuola Democratica. “Dopo l’altolà del Consiglio di Stato, la commissione ministeriale si dimetta”



Emanuele Rossi Flc Cgil Firenze