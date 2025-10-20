www.controradio.it A Firenze, EUI e UNICEF insieme per un programma che unisce giovani migranti e cittadini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:52 Share Share Link Embed

L’Istituto Universitario Europeo (EUI) e l’UNICEF, in collaborazione con il Comune di Firenze, hanno lanciato U-LEAD, un programma di dodici settimane che riunisce minori stranieri non accompagnati (MSNA), giovani adulti, studenti delle scuole superiori italiane e membri del mondo accademico per promuovere abilità di leadership, empatia e partecipazione civica. Con oltre 17.000 minori non accompagnati attualmente presenti in Italia, la necessità di approcci inclusivi e sostenibili è più urgente che mai.

