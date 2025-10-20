www.controradio.it Raccolta fondi RUN4MED - 25 ottobre Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:40 Share Share Link Embed

Raccolta fondi RUN4MED – 25 ottobre

Arriva la terza edizione dell’evento sportivo destinato alla raccolta fondi per il sostegno delle missioni di Mediterranea Saving Humans nel Mediterraneo Centrale, nei territori palestinesi occupati e in Ucraina. Partenza e ritorno saranno dal/al Torrino Santa Rosa a Firenze con 2 percorsi da 5 e 10km di corsa e camminata con relativi podi e premiazioni. L’evento è in collaborazione con la UISP e con il circolo Rondinella.

Silvia Morelli Equipaggio di Terra di Mediterranea Saving Humans di Firenze