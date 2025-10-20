    Raccolta fondi RUN4MED – 25 ottobre

    Arriva la terza edizione dell’evento sportivo destinato alla raccolta fondi per il sostegno delle missioni di     Mediterranea Saving Humans nel Mediterraneo Centrale, nei territori palestinesi occupati e in Ucraina. Partenza e ritorno saranno dal/al Torrino Santa Rosa a Firenze con 2 percorsi da 5 e 10km di corsa e camminata con relativi podi e premiazioni. L’evento è in collaborazione con la UISP e con il circolo Rondinella.

    Silvia Morelli  Equipaggio di Terra di Mediterranea Saving Humans di Firenze