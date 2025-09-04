SESTO FIORENTINO. La Commissione Via-Vas ha detto sì al nuovo masterplan dell’aeroporto fiorentino di
Peretola. Dopo il via libera del Ministero, con tredici prescrizioni, i lavori potrebbero partire prima della fine
dell’anno. Ora mancano solo i Beni culturali. Ai nostri microfoni il sindaco di Sesto fiorentino Lorenzo Falchi,
da sempre contrario all’ampliamento dello scalo fiorentino, candidato alle prossime elezioni regionali per Avs.
Aeroporto, i lavori in dirittura d’arrivo. La posizione di Lorenzo Falchi
