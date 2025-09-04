www.controradio.it San Piero a Grado, il campeggio No Base Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:51 Share Share Link Embed

PISA. Nel fine settimana del 5, 6 e 7 Settembre avrà luogo il campeggio No Base: Difendiamo la nostra

Terra, al presidio di Pace dei Tre Pini, a San Piero a Grado (Pisa). Dal genocidio in Palestina al riarmo

globale, dalla costruzione della nuova base nel cuore del Parco di San Rossore e a Pontedera alla

devastazione di boschi e terre, il Movimento No Base, a partire dal decalogo dell’Estate No Base, ha sentito

l’esigenza di rispondere con forza al messaggio che i Governi provano sempre più ad imporre nella società:

adeguarsi alla guerra e alla militarizzazione della vita in ogni suo aspetto. Il fine dell’iniziativa è costruire un

ulteriore passaggio per consolidare e allargare l’opposizione alla nuova base militare.