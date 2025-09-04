PISA. Nel fine settimana del 5, 6 e 7 Settembre avrà luogo il campeggio No Base: Difendiamo la nostra
Terra, al presidio di Pace dei Tre Pini, a San Piero a Grado (Pisa). Dal genocidio in Palestina al riarmo
globale, dalla costruzione della nuova base nel cuore del Parco di San Rossore e a Pontedera alla
devastazione di boschi e terre, il Movimento No Base, a partire dal decalogo dell’Estate No Base, ha sentito
l’esigenza di rispondere con forza al messaggio che i Governi provano sempre più ad imporre nella società:
adeguarsi alla guerra e alla militarizzazione della vita in ogni suo aspetto. Il fine dell’iniziativa è costruire un
ulteriore passaggio per consolidare e allargare l’opposizione alla nuova base militare.
San Piero a Grado, il campeggio No Base
