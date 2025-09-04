    Parole di Pace Lettura teatrale collettiva al Giardino dell’Orticultura

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Parole di Pace Lettura teatrale collettiva al Giardino dell’Orticultura
    Loading
    /

    FIRENZE. Un evento organizzato da Dietro le Quinte Teatro con il Patrocinio del Comune di Firenze. Giovedì
    11 settembre 2025 alle ore 19.00 al Giardino dell’Orticultura un evento aperto a tutti che intreccia letture,
    monologhi, poesie e musica per manifestare il dissenso verso la guerra e ribadire il ruolo di Firenze città di
    Pace. Jacopo del Sole, direttore artistico di Dietro le Quinte Teatro.