FABRONI SOUND GARDEN #4 – L’intervista a Francesco Giomi

6 – 7 – 9 Settembre 2025, Pistoia, Giardino d’autore di Palazzo Fabroni, via Santa 5.
Tre giorni di musica, arte e paesaggi sonori per il giardino d’autore di Palazzo Fabroni.
Per l’edizione 2025 di Fabroni Sound Garden, Tempo Reale propone tre eventi per superare la classica performance frontale:
“Improvvisazione libera” di Giuseppe Chiari, in cui 70 musicisti abiteranno gli spazi del giardino interpretando le indicazioni dello storico compositore toscano;
“Foosball”, azione sonora partecipativa in cui contribuire alla creazione dello spazio sonoro attraverso il gioco del calcio-balilla;
“Toscana divina Toscana terrena” è un live immersivo, in cui perdersi nei paesaggi sonori della Toscana, grazie a un archivio registrato per le campagne etnografiche di “Come suona la Toscana”.