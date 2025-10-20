 Buttiamola in Politica! Puntata del 20 ottobre 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti
Terza puntata della nuova stagione della rubrica, ogni lunedì alle 8.15 su Controradio. I giorni di fuoco per la squadra di Giunta del Giani bis: veti, equilibri, conferme e new entry e mentre in Regione i prossimi 20 giorni saranno decisivi per la formazione della nuova squadra, in Palazzo vecchio Funaro richiama a riflessioni e decisioni politiche e la segreteria del Partito democratico fa i conti con l’erosione dei voti a Firenze e nell’hinterland.
Tommaso Ciuffoletti