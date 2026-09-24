FIRENZE. Conto alla rovescia iniziato al Mandela Forum di Firenze per la serata evento a ingresso gratuito “Senza Rossetto” di giovedì 24 settembre, promossa dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Fondazione Sistema Toscana, Savà Produzioni Creative e Associazione Nelson Mandela Forum. Una grande festa per celebrare con un cast di eccezione, tra musica e parole, gli 80 anni del voto alle donne nel nostro Paese. Parla la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.
“Senza Rossetto” il 24 settembre al Mandela Forum per gli 80 anni del voto alle donne nel nostro Paese
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