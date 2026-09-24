    “Senza Rossetto” il 24 settembre al Mandela Forum per gli 80 anni del voto alle donne nel nostro Paese

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    “Senza Rossetto” il 24 settembre al Mandela Forum per gli 80 anni del voto alle donne nel nostro Paese
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    FIRENZE. Conto alla rovescia iniziato al Mandela Forum di Firenze per la serata evento a ingresso gratuito “Senza Rossetto” di giovedì 24 settembre, promossa dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Fondazione Sistema Toscana, Savà Produzioni Creative e Associazione Nelson Mandela Forum. Una grande festa per celebrare con un cast di eccezione, tra musica e parole, gli 80 anni del voto alle donne nel nostro Paese. Parla la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.