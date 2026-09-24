Consiglio della Toscana approva contributo economico per ‘social freezing’

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Un contributo fino a un massimo di 3mila euro a donna per favorire l’accesso alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, denominata ‘social freezing’ a fronte di certi requisiti anagrafici, di residenza e reddituali. E’ quanto prevede la legge regionale con disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali approvata dal Consiglio della Toscana a maggioranza con voto contrario delle minoranza (FdI-Fi), astensione di Stefania Saccardi (Italia Viva-Casa riformista) e la non partecipazione al voto di Irene Galletti (M5s). La Regione, si spiega nella legge, è stata tra le prime a introdurre, con deliberazione del 25 marzo 2019, misure in materia di preservazione della fertilità per fini sociali (social freezing), prevedendo specifiche disposizioni in tema di crioconservazione dei gameti.
chiamare Andrea Vannucci, Pd. Primo firmatario