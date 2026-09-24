TOSCANA. Dal 25 al 27 settembre 2026 la Casa del Popolo “Rita Atria” di Vingone, a Scandicci, ospiterà la Festa Nazionale della Giustizia del Partito Democratico, promossa dal Pd nazionale insieme a Pd Firenze e Pd Scandicci. Il titolo dell’iniziativa, “Giustizia: la sfida democratica”, richiama il legame tra qualità del sistema giudiziario, tutela della legalità e tenuta democratica del Paese. L’on. Federico Gianassi è il capogruppo Pd in Commissione Giustizia della Camera.
A Scandicci la Festa nazionale della Giustizia del Partito democratico
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