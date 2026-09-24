Si terrà a Firenze dall’1 al 4 ottobre 2026. L’evento, intitolato “Il rumore della foresta che cresce”, avrà come sedi principali Palazzo Vecchio e l’Università degli Studi di Firenze. Al centro del dibattito ci saranno la pace, la cooperazione intergenerazionale, la sostenibilità e l’innovazione sociale. [
Ospiti e relatori:esponenti di spicco del mondo economico, culturale e istituzionale, tra cui il premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, l’economista Philippe Aghion e il fondatore Leonardo Becchetti
Luca Raffaele direttore di NeXt Nuova economia, organizzatore del festival
VIII edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile
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